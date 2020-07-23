Объявлено о смерти еще одного приморца от коронавируса

Общее количество умерших от коронавируса в Приморье с начала эпидемии - 67 Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчина 68 лет умер от COVID-19 в Приморском крае. Об этом на очередном заседании регионального оперативного штаба сообщила замглавного санитарного врача региона Светлана Морозова. У погибшего пациента было тяжелое течение болезни, осложненное наличием тяжелых хронических заболеваний, говорится в сообщении.

Это уже 21-я смерть от новой болезни в этом месяце. В июле «нулевыми» днями, когда коронавирус не забрал ни одной жизни были лишь 4 дня: 13, 14, 16 и 20 июля.

Общее количество умерших от коронавируса в Приморье с начала эпидемии — 67.

распространение COVID-19 по Приморскому краю Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Сообщено о том, что за сутки выявлено 110 новых случаев COVID-19 в крае. За сутки выписаны после успешного лечения 84 человека.

В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности.

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