Объявлено о смерти еще одного приморца от коронавируса

Общее количество умерших от коронавируса в Приморье с начала эпидемии - 67
Фото: Артем КИЛЬКИН
Мужчина 68 лет умер от COVID-19 в Приморском крае. Об этом на очередном заседании регионального оперативного штаба сообщила замглавного санитарного врача региона Светлана Морозова. У погибшего пациента было тяжелое течение болезни, осложненное наличием тяжелых хронических заболеваний, говорится в сообщении.
Это уже 21-я смерть от новой болезни в этом месяце. В июле «нулевыми» днями, когда коронавирус не забрал ни одной жизни были лишь 4 дня: 13, 14, 16 и 20 июля.
Общее количество умерших от коронавируса в Приморье с начала эпидемии — 67.
распространение COVID-19 по Приморскому краю
Фото: пресс-служба правительства Приморского края
Сообщено о том, что за сутки выявлено 110 новых случаев COVID-19 в крае. За сутки выписаны после успешного лечения 84 человека.
В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности.
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