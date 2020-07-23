Итоги мониторинга воздуха подтвердили эффективность систем пылеподавления АО «Восточный Порт»

23 Июль 2020 2020-07-23T05:46:53+03:00

Изменить размер текста: A A

АО «Восточный Порт» подвело итоги системного мониторинга качества атмосферного воздуха за первые шесть месяцев 2020 года. Специалисты собственной аккредитованной лаборатории предприятия (СЭЛ) провели анализы проб, взятых в зонах погрузки угля, на границах санитарно-защитных зон предприятия и в зоне возможного влияния на жилой массив микрорайона Врангель. Экологи отмечают – все показатели в первом полугодии 2020 года находятся в пределах нормы.

Всего было отобрано свыше 3000 проб. Из них более одной тысячи – пробы атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон, около 2000 проб воздуха в рабочей зоне и 170 замеров промышленных выбросов (в зонах работы тандемных вагоноопрокидывателей и пересыпных станций). Мониторинг последних до и после очистки в системах аспирации ведётся регулярно для определения эффективности работы пылеулавливающих установок. Результаты исследований показали отсутствие превышения предельно допустимых нормативов.

– В ходе мониторинга воздуха в первой половине текущего года нашими специалистами была определена эффективность очистки модернизированными аспирационными системами. В настоящее время она составляет более 85 процентов, – рассказала директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова. – Стоит отметить, что после технического перевооружения аспирационного оборудования в 2019-м и первой половине текущего года в рамках поэтапного перехода на технологии, минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду, нам удалось сократить выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников более чем в 1,5 раза!

Помимо мониторинга промышленных выбросов, проводился и лабораторный контроль воздуха в местах производственных работ – выгрузки из вагонов, сортировки угля и погрузки на судно для определения эффективности работы пылеподавляющей техники. На объектах терминала, где производятся погрузочно-разгрузочные операции, отбор воздуха проводится 4 раза в течение суток. За первое полугодие не было выявлено фактов загрязнения атмосферы. Проведенный анализ показал эффективность работы систем пылеподавления на комплексах и значительное снижение концентрации углерода пыли в воздухе рабочей зоны почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Санитарно-экологическая лаборатория является структурным подразделением АО «Восточный Порт» и состоит из двух лабораторий: химической (по проведению контроля качества сточных, природных и питьевых вод) и санитарно-промышленной (контроль атмосферного воздуха и условий труда на рабочих местах). СЭЛ аккредитована в профильной государственной службе и подтверждает свою компетентность в сроки, регулируемые федеральным законодательством.