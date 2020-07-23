2020-07-23T06:09:51+03:00
Общество

Серийного домушника, совершавшего кражи в частных домах, задержали в Уссурийске

Ранее судимый местный житель успел обчистить минимум пять жилищ
Никита СЕРГЕЕВ
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Серийный домушник из Уссурийска заключен под стражуСерийный домушник из Уссурийска заключен под стражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С приходом лета в Уссурийске участились обращения в полицию горожан о краже имущества из частных домовладений. Ориентировка с приметами подозреваемого была направлена всем наружных нарядам полиции. Похожего на описание гражданина задержали сотрудники патрульно-постовой службы при патрулировании улицы Дзержинского. Мужчина нес большой рюкзак и два пакета вещей. Сразу объяснить полицейским откуда он взял вещи гражданин не смог.

Подозрительного прохожего доставили в отдел полиции для установления личности. Выяснилось, что 39-летний местный житель был ранее судим, а в пакетах и рюкзаке находятся женские ювелирные украшения, вещи, алкогольные подарочные наборы, мобильный телефон и деньги. Задержанный признался, что только что совершил кражу из частного дома на улице Володарского.

Следственно-оперативная группа отдела полиции на месте преступления нашла следы проникновения в дом. Злоумышленник забрался в здание, отжав створку пластикового окна, приоткрытого для проветривания комнаты. Найдены были и следы обуви преступника, которые окончательно подтвердили, что полицией задержан именно тот, кто совершил кражу.

39-летний мужчина обворовывал частные дома. Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску

39-летний мужчина обворовывал частные дома. Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску

Полиция также установила причастность задержанного к еще четырем ранее совершенным квартирным кражам из частных домов. И в этих преступлениях мужчина также признался. Устанавливается круг потерпевших и сумма причиненного ущерба.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». По этой статье можно получить лишение свободы на срок до шести лет.

Сейчас серийный домушник заключен под стражу, а украденное имущество возвращено законной владелице, сообщила пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску

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ИСТОЧНИК KP.RU

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