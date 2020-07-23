Новые леерные ограждения устанавливают на Всеволода Сибирцева во Владивостоке

Новые леерные ограждения появятся на проспекте Красоты. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сегодня, 23 июля, во Владивостоке подрядчик начал устанавливать леерные ограждения на улице Всеволода Сибирцева. После завершения монтажных работ движеине по этому оживленному участку станет безопаснее.

На время монтажных работ проезд по двум полосам на улице Всеволода Сибирцева ограничен, выставлены предупреждающие знаки и дорожные конусы.

На время ремонта движение по двум полосам улицы Всеволода Сибирцева ограничено. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Напомним, это не первый участок дороги, где в этом году устанавливают дополнительные защитные сооружения на дороге. Так ранее на Выселковой улице появились аналогичные леерные ограждения протяженностью 1132 метра, а у транспортного кольцв на Толстого установили почти 500 погонных метров дорожного ограждения, разделяющего проезжую и пешеходную зоны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14