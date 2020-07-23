Приморский онкологический диспансер попал в ТОП-3 медучреждений, использующих новейший метод лечения

Приморский онкологический диспансер становится доступен для большего количества пациентов. Скриншот видеоролика медучреждения

Приморский краевой онкологический диспансер занял третье место по количеству пациентов среди российских онкологических центров, начавших применять в лечении радионуклидные препараты на основе радия. Об этом сообщило министерства здравоохранения Приморского края.

Лечение радием — одно из направлений программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» (часть национального проекта «Здравоохранение») и сейчас с препаратом «Ксофиго» работают в 14 онкоцентрах страны. На лечении находится 117 пациентов, 19 из них — жители Приморья. По количеству таких пациентов Владивосток опережают только Екатеринбург и Пермь.

— Сейчас активно создаем базу пациентов, нуждающихся в этом лечении. И только после того, как определим, сколько из них проживает в Приморском крае, и охватим их лечением — будем готовы работать с другими регионами Дальнего Востока. Уже сейчас есть запросы из Магадана, Камчатки, Сахалина и Якутии, — рассказал технический руководитель отделения радионуклидной диагностики Павел Статинов.

Таргетная (целевая) альфа-терапия продлевает жизнь пациентам и улучшает ее качество. Радий, входящий в состав препарата «Ксофиго», имеет очень короткую длину волны и не токсичен для костного мозга и крови пациента. Лечение проводится на базе отделений лучевой терапии и радионуклидной диагностики, сообщает пресс-служба правительства Приморья. Препарат вводится пациенту внутривенно раз в месяц в течение полугода. Радий, зайдя в метастазы, уничтожает их и препятствует возникновению новых в других костях.

СПРАВКА:

Препарат «Ксофиго», производимый в Нидерландах, зарегистрирован в РФ и внесен в конце 2019 года в список жизненно важных лекарств в России. В этом году он был включен в клинические рекомендации по лечению рака предстательной железы.

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