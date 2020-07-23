Сколько медведей можно убить в Приморье? Квоты на охоту утвердили в регионе
В Приморском крае определили лимит добычи и распределили квоты охотничьих ресурсов. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, квоты утверждены на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года.
«Это 1527 особей пятнистого оленя, медведя бурого — 263, медведя гималайского — 292, барсука — 2 369 и 62 выдры», — конкретизируют представители министерства.
Особо отмечается, что транспортировка охотничьей продукции и ее реализация производится при наличии специальных разрешающих документов. За незаконную охоту предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU