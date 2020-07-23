Затянем ремни: бюджет Владивостока собираются урезать

23 Июль 2020 2020-07-23T10:57:38+03:00

Бюджет Владивостока может недополучить до конца года более 700 миллионов рублей. Фото: pixabay

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Планируется, что в нынешнем году будут внесены изменения в расходную часть главного финансового документа Владивостока. Связано это с тем, что доходы в бюджет города снижаются. А это в свою очередь обусловлено снижением деловой активности из-за сложной эпидемической ситуацией, а также предоставлением ряда льгот по налогам и арендным платежам для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, бюджет краевого центра несет дополнительные незапланированные расходы в связи с выполнением мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщило управление финансов администрации Владивостока, бюджет может недополучить до конца года более 700 миллионов рублей.

Чтобы не допустить задолженности, администрация Владивостока приняла решение сократить расходы, а также сформировать финансовый резерв. Если покрыть выпавшие из бюджета доходы другими доходными источниками не получится по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев, то на обсуждение депутатов вынесут вопрос о секвестировании финансового резерва. Ну, а если доходов будет достаточно, средства будет распределены на городские нужды, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

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ИСТОЧНИК KP.RU