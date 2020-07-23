2020-07-23T09:37:16+03:00
Общество

Два «оружейных барона» задержаны ФБС в Приморье

Мужчины занимались перепродажей взрывчатки и оружия «кустарного» производства
Никита СЕРГЕЕВ
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Один из мужчин приобретал огнестрельное оружие и передавал его соучастнику для последующей продажи на территории района.Один из мужчин приобретал огнестрельное оружие и передавал его соучастнику для последующей продажи на территории района.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура Октябрьского района Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двух местных жителей. Они в зависимости от роли каждого обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте огнестрельного оружия и взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Как считает следствие, в прошлом году мужчины решили заняться нелегальной торговлей оружием «кустарного» производства, а также боеприпасов. Один из них приобретал огнестрельное оружие и передавал его соучастнику для последующей продажи на территории района.

Правоохранители нашли у приморских «оружейных баронов» 2 карабина, ружье, револьвер, винтовку и более 400 единиц патронов различного калибра, около 1,8 килограмма пороха и 8 единиц взрывных устройств (электродетонаторов, «мин-ловушек»).

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, незаконная деятельность злоумышленников пресечена Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.

Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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