На пляжах острова Русский ставят контейнеры в 12 раз больше обычного мусорного бака
Мэрия Владивостока на острове Русский устанавливает в местах массового отдыха людей современные контейнеры бункерного типа для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).
— В летний период количество отдыхающих на островах заметно увеличивается. Соответственно, увеличивается объем мусора. В выходные дни ТКО вывозят ежедневно, а в будние дни — по мере накопления, но обычные контейнеры не справляются. По инициативе компании «Чистый сервис НСК» было принято решение установить контейнеры бункерного типа, — сообщила заместитель начальника административно-территориального Фрунзенского района Светлана Вильгерман.
Обычные контейнеры в местах отдыха горожан не справляютсяФото: Администрация Владивостока
Каждый такой бункер объемом восемь кубических метров равен по вместимости 12 стандартным мусорным бакам. По заверению мэрии, опыт работы с такими бункерами уже есть в Сочи и Калининграде, где люди тоже массово отдыхают на прибрежных территориях. Бункерные контейнеры уже установили в районе поселка Канал, в поселке Поспелово, на мысе Вятлина, Университетском проспекте. Администрация Фрунзенского района Владивостока продолжает работу в этом направлении.
На острове Русский появились контейнеры бункерного типа.Видео: пресс-служба администрации Владивостока
Администрация Владивостока просит всех, кто стал свидетелем сброса мусора в неположенных местах снять это на фото или видео и направить в мэрию. Направить обращение можно через интернет-приемную или почтой России по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU