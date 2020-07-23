На пляжах острова Русский ставят контейнеры в 12 раз больше обычного мусорного бака

23 Июль 2020 2020-07-23T10:22:38+03:00

Мэрия считает, что это поможет справиться с мусором в местах массового отдыха горожан

Изменить размер текста: A A

Мэрия Владивостока на острове Русский устанавливает в местах массового отдыха людей современные контейнеры бункерного типа для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).

— В летний период количество отдыхающих на островах заметно увеличивается. Соответственно, увеличивается объем мусора. В выходные дни ТКО вывозят ежедневно, а в будние дни — по мере накопления, но обычные контейнеры не справляются. По инициативе компании «Чистый сервис НСК» было принято решение установить контейнеры бункерного типа, — сообщила заместитель начальника административно-территориального Фрунзенского района Светлана Вильгерман.

Обычные контейнеры в местах отдыха горожан не справляютсяФото: Администрация Владивостока

Каждый такой бункер объемом восемь кубических метров равен по вместимости 12 стандартным мусорным бакам. По заверению мэрии, опыт работы с такими бункерами уже есть в Сочи и Калининграде, где люди тоже массово отдыхают на прибрежных территориях. Бункерные контейнеры уже установили в районе поселка Канал, в поселке Поспелово, на мысе Вятлина, Университетском проспекте. Администрация Фрунзенского района Владивостока продолжает работу в этом направлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792144" frameborder="0"></iframe> На острове Русский появились контейнеры бункерного типа.Видео: пресс-служба администрации Владивостока

Администрация Владивостока просит всех, кто стал свидетелем сброса мусора в неположенных местах снять это на фото или видео и направить в мэрию. Направить обращение можно через интернет-приемную или почтой России по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU