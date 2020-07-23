Традиционный салют на День ВМФ во Владивостоке состоится как обычно

23 Июль 2020 2020-07-23T10:49:21+03:00

В 10 часов вечера над Амурским заливом будут даны 20 артиллерийских залпов

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В День Военно-Морского Флота во Владивостоке над акваторией Амурского залива в районе Спортивной набережной будет дан праздничный артиллерийский салют. В честь профессионального праздника военных моряков 26 июля в 22 часа прозвучит тридцать артиллерийских залпов.

Обеспечивать проведение салюта будет подразделение Береговых войск Тихоокеанского флота. Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, запуск фейерверочных выстрелов произведут салютными установками 2А-85 с позиции у военно-исторического музея «Владивостокская крепость». И уже по традиции звуковое сопровождение фейерверка осуществят с площадки в районе мыса Боброва две гаубицы Д-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU