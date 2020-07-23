Традиционный салют на День ВМФ во Владивостоке состоится как обычно
В День Военно-Морского Флота во Владивостоке над акваторией Амурского залива в районе Спортивной набережной будет дан праздничный артиллерийский салют. В честь профессионального праздника военных моряков 26 июля в 22 часа прозвучит тридцать артиллерийских залпов.
Обеспечивать проведение салюта будет подразделение Береговых войск Тихоокеанского флота. Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, запуск фейерверочных выстрелов произведут салютными установками 2А-85 с позиции у военно-исторического музея «Владивостокская крепость». И уже по традиции звуковое сопровождение фейерверка осуществят с площадки в районе мыса Боброва две гаубицы Д-30.
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ИСТОЧНИК KP.RU