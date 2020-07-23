2020-07-23T10:49:21+03:00
Общество

Традиционный салют на День ВМФ во Владивостоке состоится как обычно

В 10 часов вечера над Амурским заливом будут даны 20 артиллерийских залпов
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
26 июля в 22 часа во Владивостоке прозвучит тридцать артиллерийских залпов праздничного салюта26 июля в 22 часа во Владивостоке прозвучит тридцать артиллерийских залпов праздничного салютаФото: Анна САДОВНИКОВА
Изменить размер текста:

В День Военно-Морского Флота во Владивостоке над акваторией Амурского залива в районе Спортивной набережной будет дан праздничный артиллерийский салют. В честь профессионального праздника военных моряков 26 июля в 22 часа прозвучит тридцать артиллерийских залпов.

Обеспечивать проведение салюта будет подразделение Береговых войск Тихоокеанского флота. Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, запуск фейерверочных выстрелов произведут салютными установками 2А-85 с позиции у военно-исторического музея «Владивостокская крепость». И уже по традиции звуковое сопровождение фейерверка осуществят с площадки в районе мыса Боброва две гаубицы Д-30.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Традиционный салют на День ВМФ во Владивостоке состоится как обычно
На пляжах острова Русский ставят контейнеры в 12 раз больше обычного мусорного бака
Два «оружейных барона» задержаны ФБС в Приморье
Затянем ремни: бюджет Владивостока собираются урезать
Сколько медведей можно убить в Приморье? Квоты на охоту утвердили в регионе
Приморский онкологический диспансер попал в ТОП-3 медучреждений, использующих новейший метод лечения
Новые леерные ограждения устанавливают на Всеволода Сибирцева во Владивостоке
Серийного домушника, совершавшего кражи в частных домах, задержали в Уссурийске
Итоги мониторинга воздуха подтвердили эффективность систем пылеподавления АО «Восточный Порт»
Объявлено о смерти еще одного приморца от коронавируса
Нехороший рекорд: в Приморье за сутки зафиксировано 110 новых случаев COVID-19
Приморские электрически сети модернизируют подстанцию 110 кВ «Муравейка»
Благодарность от полиции получили жители Находки, нашедшие пропавшего ребенка
Крестьянская ферма в духе средневековой Европы появится под Уссурийском
Утро началось с перевертышей: во Владивостоке сразу два таких ДТП