Во Владивостоке вынесло волной на берег тело мужчины
Вероятно, что это исчезнувший четыре дня назад Евгений К.
Тело вынесло на берег в поселке Рыбачий. Источник: instagram.com/dpskontrol125rus
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Тело мужчины вынесло волной на берег в поселке Рыбачий во Владивостоке. Об этом сообщил паблик dpskontrol125rus в инстаграме.
По некоторым данным, речь идет о 33-летнем Евгении К., который пропал еще 19 июля. Тогда сообщалось, что он вышел из гаража на Калинина и исчез. Возможно, вышел один в море.
Несколько минут назад в организации «Примпоиск» сообщили, что Евгений К. найден мертвым.
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ИСТОЧНИК KP.RU