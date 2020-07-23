2020-07-23T14:17:24+03:00
Происшествия

Во Владивостоке вынесло волной на берег тело мужчины

Вероятно, что это исчезнувший четыре дня назад Евгений К.
Сергей БАЛАНОВ
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Тело вынесло на берег в поселке Рыбачий. Источник: instagram.com/dpskontrol125rusТело вынесло на берег в поселке Рыбачий. Источник: instagram.com/dpskontrol125rus
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Тело мужчины вынесло волной на берег в поселке Рыбачий во Владивостоке. Об этом сообщил паблик dpskontrol125rus в инстаграме.

По некоторым данным, речь идет о 33-летнем Евгении К., который пропал еще 19 июля. Тогда сообщалось, что он вышел из гаража на Калинина и исчез. Возможно, вышел один в море.

Несколько минут назад в организации «Примпоиск» сообщили, что Евгений К. найден мертвым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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