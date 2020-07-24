Завершены поиски без вести пропавшей 17-летней Иры в Приморье
17-летняя Ира, жительница Артема, ушла из дома 20 июля. Ни через час, ни через два обратно она так и не вернулась. Прошли сутки – ребенка все нет и нет. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам Примпоиска. Те сперва разместили информация о пропаже Иры в сеть, чтобы как можно дальше распространить новость о пропаже подростка. В сообщении было также указано, что девочка вышла из дома в бежевой ветровке, черных джинсах и в кроссовках телесного цвета.
Поиски продолжались несколько дней, затем в аккаунте волонтеров появилась информация о том, что девочка найдена. К счастью, обошлось без трагедии – подросток жив, здоров и ее жизни ничего не угрожает.
Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных граждан за распространение информации об Ире.
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ИСТОЧНИК KP.RU