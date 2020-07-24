2020-07-24T01:42:00+03:00
Общество

Женские драгоценности и алкогольные подарочные наборы: серийного расхитителя частных домов поймали с поличным в Приморье

Мужчину поймали и только потом выяснилось, что это далеко не первое его преступление
Кристина ГРИН
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Теперь мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.Теперь мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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С начала летнего сезона в отделении полиции Уссурийска участились заявления, связанные с кражами из частных домов. Ориентировки на расхитителя была направлена всем наружным нарядам полиции. При патрулировании улицы Дзержинского оперативники заметили мужчину. Он был похож на того, кто был изображен в ориентировке. При себе у него был большой рюкзак и два пакета. В итоге этот гражданин и оказался героем событий.

39-летнего ранее судимого приморца доставили в отделение. Личный досмотр принес свои результаты – при себе у «случайного прохожего» были: женские ювелирные украшения, вещи, алкогольные подарочные наборы, мобильный телефон и деньги. Отрицать было бесполезно, поэтому мужчина признался, что только что вынес все это богатство из частного дома на Володарского.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. На месте происшествия сотрудники полиции нашли следы проникновения в частный дом, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Установлено, что путем отжима створки пластикового окна, приоткрытого на проветривание, злоумышленник проник в жилое помещение, откуда похитил ювелирные украшения, личные вещи, телефон и денежные средства. Изъятые экспертом-криминалистом следы обуви, оставленные злоумышленником в квартире, подтвердили его причастность к совершению имущественного преступления. В момент кражи хозяйка находилась на работе в селе Корсаковка Уссурийского района. Узнав о случившемся, женщина написала заявление о преступлении.

Вместе с тем оказалось, что мужчина имеет отношение еще к 4 квартирным кражам. Он таить эти факты тоже не стал, сознался. В итоге по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» возбуждено уголовное дело. Подозреваемого уже заключили под стражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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