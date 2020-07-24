Что сможет обработать мобильный комплекс? Новая спецтехника для спасателей прибыла в Приморье

24 Июль 2020 2020-07-24T02:32:05+03:00

Многоцелевая машина способна доставить к месту ЧП четыре с половиной тонны необходимой жидкости

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Новый мобильный комплекс специальной обработки (МКСО) пополнил автопарк Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Основное предназначение новой техники это спецобработка различных объектов при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Буквально смыть химическое или радиационное заражение машина может со зданий, дорог, транспорта, остановок и т. п. Ее предназначение — санобработка, дегазация и дезинфекция. Кроме того, комплекс можно использовать просто для транспортировки и временного хранения жидкостей, подогрева и временного хранения воды, перекачки жидкостей из одной емкости в другую. При необходимости МКСО, имеющий на борту 4,5 тонны воды, может заниматься пылеподавлением или тушением пожаров.

Комплекс разработан и произведен в Москве. Авторазливочная станция МКСО представляет собой комплект специального оборудования, смонтированного на автомобиле КАМАЗ-43118.

В Приморье машину передали из Ногинского спасательного центра МЧС России, сообщила, пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU