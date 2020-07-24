«Медвежатники» во Владивостоке вскрыли 2 сейфа, унесли 2 миллиона и сели на скамью подсудимых

24 Июль 2020 2020-07-24T03:05:55+03:00

Преступники взломали сейфы и украли в общей сложности более 2 миллионов 200 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Локациями для совершения преступлений два местных жителя избрали офисы организаций в здании на улице Снеговой

Изменить размер текста: A A

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу двум местным жителям по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение».

В октябре 2018 года два подельника влезли через окна в офисные помещения двух организаций в здании на улице Снеговой. Специальными инструментами преступники взломали сейфы и украли в общей сложности более 2 миллионов 200 тысяч рублей.

Суд признал мужчин виновными и назначил одному из них (с учетом рецидива преступлений) 4 года исправительной колонии строгого режима. Второй участник преступления получил весьма мягкий приговор — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Пресс-служба Прокуратуры Приморского края, сообщает, что приговор в законную силу не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU