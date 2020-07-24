На острове Попова мэрия Владивостока создаст новый сквер

24 Июль 2020 2020-07-24T04:18:07+03:00

Благоустроенное пространство для отдыха жителей островной территории должно быть готово менее чем через два месяца

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На острове Попова в ближайшее время начнется создание сквера в районе дома по адресу Подгорная, 13. Дирекция общественных пространств города Владивостока сообщила, что по результатам открытого тендера победителем на строительство зоны отдых горожан определено ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ».

Как только будет подписан контракт, подрядчик приступит к работам. Сначала строители снимут старый асфальт и уберут остатки клумб, а затем начнут земляные работы и возведение объектов сквера.

По информации пресс-службы администрации города, в новом сквере появятся пешеходные дорожки, смонтируют детскую площадку с игровым комплексом и качелями, создадут спортивная зона с оборудованием для воркаута, разобьют клумбы, установят скамейки и фонари.

Для озеленения общественного пространства планируют высадить деревья и кустарники: рябины, клены, сирень, можжевельник, гортензию, спирею, форзицию, бархат амурский и другие растения.

На территорию сквера перенесут памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям острова. Это решение было принято совместно с жителями острова из-за того, что памятник сейчас находится на затапливаемой территории.

Мэрия планирует завершить создание сквера до 15 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU