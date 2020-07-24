2020-07-24T04:18:07+03:00
Общество

На острове Попова мэрия Владивостока создаст новый сквер

Благоустроенное пространство для отдыха жителей островной территории должно быть готово менее чем через два месяца
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Мэрия планирует завершить создание сквера до 15 сентябряМэрия планирует завершить создание сквера до 15 сентябряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На острове Попова в ближайшее время начнется создание сквера в районе дома по адресу Подгорная, 13. Дирекция общественных пространств города Владивостока сообщила, что по результатам открытого тендера победителем на строительство зоны отдых горожан определено ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ».

Как только будет подписан контракт, подрядчик приступит к работам. Сначала строители снимут старый асфальт и уберут остатки клумб, а затем начнут земляные работы и возведение объектов сквера.

По информации пресс-службы администрации города, в новом сквере появятся пешеходные дорожки, смонтируют детскую площадку с игровым комплексом и качелями, создадут спортивная зона с оборудованием для воркаута, разобьют клумбы, установят скамейки и фонари.

Для озеленения общественного пространства планируют высадить деревья и кустарники: рябины, клены, сирень, можжевельник, гортензию, спирею, форзицию, бархат амурский и другие растения.

На территорию сквера перенесут памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям острова. Это решение было принято совместно с жителями острова из-за того, что памятник сейчас находится на затапливаемой территории.

Мэрия планирует завершить создание сквера до 15 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РРПК объявляет операционные результаты первого полугодия 2020 года
Таможня Уссурийска нашла почти 22 тысячи контрабандных табачных стиков
АО «Восточный Порт» провело масштабный ремонт в КОЦ «Шепалово»
Получая пуш-уведомления от Сбербанк Онлайн, всегда можно успеть заплатить штраф со скидкой 50%
На острове Попова мэрия Владивостока создаст новый сквер
Светящаяся 3D надпись «Добро пожаловать во Владивосток» появится в пригороде столицы Приморья
«Медвежатники» во Владивостоке вскрыли 2 сейфа, унесли 2 миллиона и сели на скамью подсудимых
Проезда нет: во Владивостоке на одной из улиц оказалось заблокировано движение
Что сможет обработать мобильный комплекс? Новая спецтехника для спасателей прибыла в Приморье
Женские драгоценности и алкогольные подарочные наборы: серийного расхитителя частных домов поймали с поличным в Приморье
Завершены поиски без вести пропавшей 17-летней Иры в Приморье
Вот и лето прошло? Чего ждать от погоды во Владивостоке на сегодня
Во Владивостоке вынесло волной на берег тело мужчины
Традиционный салют на День ВМФ во Владивостоке состоится как обычно
На пляжах острова Русский ставят контейнеры в 12 раз больше обычного мусорного бака
Два «оружейных барона» задержаны ФБС в Приморье
Затянем ремни: бюджет Владивостока собираются урезать
Сколько медведей можно убить в Приморье? Квоты на охоту утвердили в регионе
Приморский онкологический диспансер попал в ТОП-3 медучреждений, использующих новейший метод лечения
Новые леерные ограждения устанавливают на Всеволода Сибирцева во Владивостоке
Серийного домушника, совершавшего кражи в частных домах, задержали в Уссурийске
Итоги мониторинга воздуха подтвердили эффективность систем пылеподавления АО «Восточный Порт»
Объявлено о смерти еще одного приморца от коронавируса
Нехороший рекорд: в Приморье за сутки зафиксировано 110 новых случаев COVID-19
Приморские электрически сети модернизируют подстанцию 110 кВ «Муравейка»
Благодарность от полиции получили жители Находки, нашедшие пропавшего ребенка
Крестьянская ферма в духе средневековой Европы появится под Уссурийском
Утро началось с перевертышей: во Владивостоке сразу два таких ДТП