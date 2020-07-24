Получая пуш-уведомления от Сбербанк Онлайн, всегда можно успеть заплатить штраф со скидкой 50%

24 Июль 2020 2020-07-24T04:29:36+03:00

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В мобильном приложении Сбербанк Онлайн появился новый сервис — подписка на оповещения о новых штрафах ГИБДД. Теперь, чтобы узнать, есть ли выписанный штраф, не нужно регулярно проверять раздел «Штрафы ГИБДД» в Сбербанк Онлайн или другие ресурсы.

Вместо этого, как только водителю выпишут штраф, он сразу получит пуш-уведомление от мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Для того чтобы не пропустить эту важную информацию, необходимо в разделе «Платежи» выбрать вкладку «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи», далее — «Штрафы ГИБДД» и «Поиск штрафов». Также нужно заполнить и сохранить номер свидетельства о регистрации ТС и номер водительского удостоверения.

Если у вас есть автомобиль или вы водитель, то для вас:

- уведомления, которые приходят моментально — сразу после того, как штраф был выписан. Если заплатить штраф в первые 20 дней с момента нарушения, то вы сможете сделать это с 50%-й скидкой, комиссия за перевод составит всего 1%;

- уплата штрафа непосредственно в Сбербанк Онлайн. Никуда не придется идти, но если вам удобно, то заплатить штраф можно и в отделении банка;

- внесение данных о водителе и автомобиле только один раз, больше их вносить не надо будет — приложение запомнит их раз и навсегда;

- удобный интерфейс, в котором все штрафы находятся в отдельном разделе, а уплаченные и неуплаченные выделены по-разному;

- история оплат, можно распечатать квитанцию об уплате в любой момент, все подтверждения операций хранятся в приложении;

- при наличии квитанции со штрафом — возможность заплатить штраф в два действия, просто отсканировав штрихкод.