АО «Восточный Порт» провело масштабный ремонт в КОЦ «Шепалово»

На этой неделе культурно-оздоровительный центр (КОЦ) «Шепалово» принял первую и единственную в этом году детскую летнюю смену. Для полноценного и безопасного отдыха ребят, АО «Восточный Порт», которому принадлежит лагерь, капитально отремонтировал спальные кубрики, хозяйственный корпус и административное здание. На территории оздоровительного центра появились новые беседки и спортивные сооружения, включая тренажёр «паутина» для развития мышечных групп и вестибулярного аппарата у детей.

Всего на работы в «Шепалово» в первом полугодии 2020 г. стивидорная компания направила 23 млн руб. Особое внимание было уделено замене дверей, внутренних и уличных сетей освещения, систем электроснабжения и отопления, ремонту сантехнических узлов и очистных сооружений. Закуплено современное производственное оборудование для прачечного корпуса – гладильный каток, стиральные и сушильные машины.

В клубе-столовой – центре общественной жизни КОЦ «Шепалово», например, заменили систему горячего и холодного водоснабжения, краны и водоотводные трубы. По-современному теперь выглядят умывальные комнаты, в которых установили новую сантехнику с дозаторами антисептика и сушками для рук. В обеденном зале появилась новая мебель, новый натяжной потолок и новый пол с покрытием ПВХ. Полностью заменена сеть электроосвещения, отремонтированы стены и покрыты специальной яркой краской, устойчивой к регулярной помывке и дезобработке. Отдельно работники оздоровительного центра отмечают появление в клубе суперсовременной музыкальной техники (аудиоколонок, микшерского пульта) взамен морально и физически устаревшего оборудования.

– Стоит отметить, что масштабный ремонт в нашем культурно-оздоровительном центре был запланирован заранее в АО «Восточный Порт», при формировании бюджета на 2020 год, – рассказала начальник КОЦ «Шепалово» Людмила Пушкарёва. – И это не случайно. Из года в год мы стараемся совершенствовать качество услуг для полноценного, комфортного отдыха детей и взрослых – признанием этой работы служат грамоты и благодарственные письма нашим сотрудникам от краевых и муниципальных властей за вклад в развитие туризма. Напомню, что по итогам 2019 года коллектив «Шепалово» стал победителем городского конкурса «Лидеры туриндустрии Находкинского городского округа», а в новогодние каникулы мы успешно провели первую в истории лагеря зимнюю детскую смену. Поэтому, сейчас цель у нас одна – совершенствоваться дальше и по всем показателям соответствовать той высокой планке, которую мы поставили для себя.