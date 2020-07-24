Таможня Уссурийска нашла почти 22 тысячи контрабандных табачных стиков
Таможенники Уссурийска на автомобильном пограничном пункте пропуска Полтавка обнаружили в салоне большегруза 21,8 тысячи незадекларированных табачных палочек (стиков) марки Heets.
Машина следовала из России в Китай, и водитель сначала заявил, что не везет товаров, сокрытых от таможенного контроля. Однако инспектор обнаружил спрятанные под полуприцепом блоки табачных изделий. Тогда таможенники провели досмотр автомобиля с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Техника также обнаружили упаковки контрабандных стиков в различных нишах под обшивкой салона кабины и в спальном матраце.
Товар изъяли и направили на экспертизу, а против водителя возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ по факту сокрытия товаров от таможенного контроля. Проводится расследование, сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.
Товар изъят и направлен на экспертизу, а против водителя возбудили дело об административном правонарушении. Фото: пресс-служба Уссурийской таможни
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ИСТОЧНИК KP.RU