Таможня Уссурийска нашла почти 22 тысячи контрабандных табачных стиков

24 Июль 2020 2020-07-24T04:50:06+03:00

Нелегальный товар водитель вез в Китай в тайниках под прицепом машины, обшивкой кабины и в матрасе

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Таможенники Уссурийска на автомобильном пограничном пункте пропуска Полтавка обнаружили в салоне большегруза 21,8 тысячи незадекларированных табачных палочек (стиков) марки Heets.

Машина следовала из России в Китай, и водитель сначала заявил, что не везет товаров, сокрытых от таможенного контроля. Однако инспектор обнаружил спрятанные под полуприцепом блоки табачных изделий. Тогда таможенники провели досмотр автомобиля с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Техника также обнаружили упаковки контрабандных стиков в различных нишах под обшивкой салона кабины и в спальном матраце.

Товар изъяли и направили на экспертизу, а против водителя возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ по факту сокрытия товаров от таможенного контроля. Проводится расследование, сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.

Товар изъят и направлен на экспертизу, а против водителя возбудили дело об административном правонарушении. Фото: пресс-служба Уссурийской таможни

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ИСТОЧНИК KP.RU