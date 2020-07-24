РРПК объявляет операционные результаты первого полугодия 2020 года

24 Июль 2020 2020-07-24T05:03:06+03:00

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Русская Рыбопромышленная Компания в первом полугодии 2020 года перевыполнила плановые показатели вылова и производства продукции.

Объем вылова составил 191,6 тысяч тонн, что превысило показатель первого полугодия 2019 года на 2%. Произведено 127 тысяч тонн продукции, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, обеспечено увеличение выпуска высокомаржинальной продукции глубокой переработки – филе минтая – на 10%.

«Несмотря на сложившуюся в мире сложную экономическую ситуацию, вызванную эпидемией новой коронавирусной инфекции, Русской Рыбопромышленной Компании удается обеспечивать высокий уровень добычи, производства и отгрузки продукции», - прокомментировал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко.

В первом полугодии РРПК сохранила традиционные рынки сбыта – в частности, рынки Китая и Кореи, а также внутренний рынок. Кроме того, компания расширила географию сбыта за счет поставок филе минтая в Сингапур и минтая б/г (обезглавленный) в Польшу.

За 6 месяцев компания освоила около 70% квоты на вылов минтая – основного промыслового объекта РРПК. Объем квоты на вылов данного вида ВБР в 2020 году составляет 282,4 тысячи тонн. По этому показателю компания является одним из мировых лидеров.