Показатель выявленных инфицированных COVID-19 за сутки в Приморье достиг небывалой отметки

24 Июль 2020 2020-07-24T05:30:53+03:00

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За минувшие сутки в Приморье выявлено 112 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее число людей, заразившихся вирусом с начала эпидемии — 6060. Эти данные были озвучены на заседании оперативного штаба по борьбе с болезнью в пятницу, 24 июля.

Кривая выявляемости зараженных коронавирусом в крае продолжает ползти вверх. Такого большого количества инфицированных людей за сутки ранее еще не фиксировали.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

По информации территориального управления Роспотребнадзора, заболевшие выявлены во Владивостоке — 75 случаев, в Находке — 21, в Партизанском районе — 10, по два случая в Пожарском и Хасанском районах, по одному заболевшему в Надеждинском районе и Артеме.

— За сутки выздоровел 91 человек, всего победили инфекцию 4525 пациентов, 62 находящихся на лечении приморца — в тяжелом состоянии, — сообщила руководитель ведомства Татьяна Детковская.

Информации о приморцах умерших за последние 24 часа от опасной инфекции не поступало.

В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. Работают административные комиссии, выявляющие нарушителей режима. За четверг, 23 июля, проверено в общей сложности около 2400 торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено 57 административных протоколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU