Синий кит в море цветов: фонтан во Владивостоке стал клумбой

24 Июль 2020 2020-07-24T06:46:12+03:00

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Хорошо известная скульптура кита в сквере на Второй Речке была почищена, покрашена и превратилась из фонтана в клумбу. Точнее кит «поплыл» не по воде, которой в фонтане не было три года, а по цветочному полю. Городские службы высадили рядом со скульптурой три тысячи цветов: сальвию мульчистую, бегонию и агератум.

Так выглядел арт-объект месяц назадФото: Администрация Владивостока

— Было принято решение о реставрации скульптуры кита. Эти работы провели специалисты подрядной организации. В связи с тем, что восстановить ранее существовавший на этом месте фонтан пока не представляется возможным, было принято решение о создании рядом со скульптурой кита красочного цветника, — сообщила заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения администрации города Ольга Цой.

Восстановить фонтан пока не представляется возможным, заявил представитель мэрии ВладивостокаФото: Администрация Владивостока

Напомним, фонтан и территория сквера вокруг него начала приходить в упадок более трех лет назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU