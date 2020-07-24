Владивосток — пробки — Находка. Отправляясь в путь на машине, приготовьтесь скучать
Многочасовые автомобильные пробки вновь сковали трассу, ведущую в Находку. «Утомленные солнцем» граждане потянулись к воде: караваны автомобилей двинулись в Ливадию и Триозерье. Но ремонт дороги на некоторых участках создает заторы, которые могут отложить свидание с морем на значительное количество времени.
Пробки в районе поселка Штыково
Причина первой пробки, которая испытывает терпение автомобилистов и их пассажиров, находится в районе поселка Штыково. Там участок ремонта дороги совсем невелик по протяженности, но авто пропускают по очереди только в одну или другую сторону — пробка начинается чуть ли не в Артеме.
Ремонт в районе ШтыковоФото: Сергей БАЛАНОВ
Второй проблемный для водителей участок растянулся от Фокино до Находки. На нем несколько мелких перекрытий.
На участке трассы от Фокина до Находки также пробки
И тоже для разруливания ситуации используется «реверсивное движение». В ожидании своей очереди на проезд, возможно, придется провести несколько часов совсем не так весело, как планировалось.
Проехав Фокин тоже нужно готовиться к сюрпризамФото: Сергей БАЛАНОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU