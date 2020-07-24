2020-07-24T08:15:26+03:00
Общество

Владивосток — пробки — Находка. Отправляясь в путь на машине, приготовьтесь скучать

Ремонт на трассе в некоторых местах значительно удлиняет время нахождения в дороге
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Отправляясь в путь, следует запастись терпеньемОтправляясь в путь, следует запастись терпеньемФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Многочасовые автомобильные пробки вновь сковали трассу, ведущую в Находку. «Утомленные солнцем» граждане потянулись к воде: караваны автомобилей двинулись в Ливадию и Триозерье. Но ремонт дороги на некоторых участках создает заторы, которые могут отложить свидание с морем на значительное количество времени.

Пробки в районе поселка Штыково

Пробки в районе поселка Штыково

Причина первой пробки, которая испытывает терпение автомобилистов и их пассажиров, находится в районе поселка Штыково. Там участок ремонта дороги совсем невелик по протяженности, но авто пропускают по очереди только в одну или другую сторону — пробка начинается чуть ли не в Артеме.

Ремонт в районе Штыково Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ремонт в районе ШтыковоФото: Сергей БАЛАНОВ

Второй проблемный для водителей участок растянулся от Фокино до Находки. На нем несколько мелких перекрытий.

На участке трассы от Фокина до Находки также пробки

На участке трассы от Фокина до Находки также пробки

И тоже для разруливания ситуации используется «реверсивное движение». В ожидании своей очереди на проезд, возможно, придется провести несколько часов совсем не так весело, как планировалось.

Проехав Фокин тоже нужно готовиться к сюрпризам Фото: Сергей БАЛАНОВ

Проехав Фокин тоже нужно готовиться к сюрпризамФото: Сергей БАЛАНОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Шахматному клубу» в Приморье предложили рокировку. Иначе будет мат
Автобус № 95 во Владивостоке получил еще одну остановку на маршруте
19-летняя девушка из Владивостока обокрала мужчину, который хотел ей помочь
Владивосток — пробки — Находка. Отправляясь в путь на машине, приготовьтесь скучать
Синий кит в море цветов: фонтан во Владивостоке стал клумбой
Показатель выявленных инфицированных COVID-19 за сутки в Приморье достиг небывалой отметки
РРПК объявляет операционные результаты первого полугодия 2020 года
Таможня Уссурийска нашла почти 22 тысячи контрабандных табачных стиков
АО «Восточный Порт» провело масштабный ремонт в КОЦ «Шепалово»
Получая пуш-уведомления от Сбербанк Онлайн, всегда можно успеть заплатить штраф со скидкой 50%
На острове Попова мэрия Владивостока создаст новый сквер
Светящаяся 3D надпись «Добро пожаловать во Владивосток» появится в пригороде столицы Приморья
«Медвежатники» во Владивостоке вскрыли 2 сейфа, унесли 2 миллиона и сели на скамью подсудимых
Проезда нет: во Владивостоке на одной из улиц оказалось заблокировано движение