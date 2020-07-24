Автобус № 95 во Владивостоке получил еще одну остановку на маршруте

24 Июль 2020 2020-07-24T09:25:56+03:00

На остановке «Океанский проспект» уже установлен знак с информацией Фото: Администрация Владивостока

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Маршрут владивостокского автобуса № 95, идущего из района «Снеговая падь», продлен. Теперь после остановки «Площадь Борцов Революции» появилась еще одна — «Океанский проспект». На ней автобус останавливается, начав движение в обратном из центра направлении.

Изменения в автобусных маршрутах столицы Приморья продолжаютсяФото: Администрация Владивостока

На Океанском проспекте автобус тормозит в районе дома № 12 и там же сейчас высаживают и производят посадку пассажиров автобусы № 5 и 79.

Маршрут автобуса № 95 продленФото: Администрация Владивостока

— Изменения в маршрут внесли после многочисленных обращений пассажиров. Раньше автобусы этого маршрута разворачивались на кольце улицы Суханова и шли в сторону фуникулера. После изучения пассажиропотока и общественного мнения маршрут изменили, теперь автобусы идут до центральной площади, а затем направляются вверх по Океанском проспекту, — рассказал главный специалист городского управления транспорта Дмитрий Тройничасти

На Океанском проспекте автобус тормозит в районе дома № 12Фото: Администрация Владивостока

На остановке «Океанский проспект» уже установлен знак с информацией о маршрутах и интервале движения автобусов. Планируют установить остановочный павильон.

Мэрия сообщает, что с 18 июля в городе начались перевозки пассажиров на маршрутах № 93 «Причал (о. Попова) — Аптека» и № 94 «Центр (с. Береговое) — Пирс». Их расписание разработано с учетом графика морских судов, работающих на маршрутах «Остров Попова — Владивосток» и «Полуостров Песчаный — Владивосток».

Внесены изменения в маршруты № 42 и 44Д. 42-ой маршрут «Садгород — 2-я Речка — Садгород» продлен до дома № 30 по ул. Свердлова и дома № 21 по ул. Главная. А маршрут № 44Д «Ст. Угольная — ВГУЭС» продлен до остановки «Фуникулер».

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ИСТОЧНИК KP.RU