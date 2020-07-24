«Шахматному клубу» в Приморье предложили рокировку. Иначе будет мат

24 Июль 2020 2020-07-24T10:39:10+03:00

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Межведомственные комиссии по мониторингу исполнения базами отдыха и пансионатами Приморья требований санбезопасности проверили 26 объектов в курортном Хасанском районе. У большинства организаций, принимающих и размещающих туристов, выявлены нарушения.

— Нарушения «стандартные» — персонал игнорирует масочно-перчаточный режим, нет журналов термометрии персонала и гостей, не проводится дезинфекция, работают бассейны. Более того, на некоторые базы отдыха жалуются сами их постояльцы, — сообщил представитель агентства по туризму Приморского края Виталий Станиславчук.

Некоторые базы отдыха недобросовестно относятся к выполнению требований санбезопасностиФото: пресс-служба правительства Приморского края

В качестве типичного примера недобросовестного отношения руководителя к выполнению требований санбезопасности пресс-служба краевого правительства приводит ситуацию в базе отдыха «У моря». Формально объект, расположенный в бухте Баклан в Славянке, является «шахматном клубом», но по факту предоставляет в аренду домики отдыхающим. Когда организацию посетила комиссия, несколько домиков были заняты, в том числе туристами из соседних регионов. Однако уведомление о возобновлении работы это средство коллективного размещения не подавало, мониторинг не проходило, персонал не соблюдает перчаточно-массочный режим, не проводит термометрию сотрудников и гостей. Кроме того, не выполнен еще ряд стандартных требований, предъявляемых к коллективным средствам размещения.

По результатам мониторинга объекта «У моря» комиссия составила протокол и материалы передала в Роспотребнадзор. Если дело дойдет до суда, может быть принято решение о приостановке деятельности.

Комиссии составляют протоколы и материалы передают в РоспотребнадзорФото: пресс-служба правительства Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU