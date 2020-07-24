28 июля, во вторник, над Приморьем могут вновь пролиться сильные дожди

24 Июль 2020 2020-07-24T14:59:13+03:00

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Охотоморский антициклон, непозволяющий циклонам, формирующимся в субтропиках, приближаться к Приморью и уберегающий край от проливных дождей, ориентировочно 28 июля начнет движение к югу — через Курильские острова в Тихий океан. Это ослабит блокирование циклонов, сообщил глава Пригидромета Борис Кубай.

— Этим сможет воспользоваться один из циклонов, переваливающий к тому моменту Корейский полуостров. И хотя круто на север он, скорее всего, не пойдет, но приблизиться к югу Приморья попытается. Здесь могут пройти умеренные, а кое-где и сильные дожди. С отходом циклона в сторону Японии на побережье вполне возможны прояснения в самом конце июля, — дал прогноз главный синоптик края.

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ИСТОЧНИК KP.RU