Дождик на День ВМФ в Приморье?
Примпогода заверяет: в субботу днем в Приморье, в основном, будет без осадков, максимальные температуры в пределах +24...+30 °С, на побережье прохладнее, +17...+22 °С.
В воскресенье днем на акваторию Японского моря сместится очередной фронтальный раздел. На юге края местами возможны небольшие дожди. Температурный фон существенно не изменится.
В День Военно-Морского Флота во Владивостоке сохранится облачная погода, может пройти небольшой дождь. Так что, отправляясь на праздничные мероприятия, лучше с собой прихватить зонтик. Днем ожидается комфортная температура, +19...+23 °С.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU