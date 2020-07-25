Дождик на День ВМФ в Приморье?

25 Июль 2020 2020-07-25T03:23:23+03:00

В День Военно-Морского Флота во Владивостоке может пройти небольшой дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какая погода ожидает жителей края в этот уик-энд

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Примпогода заверяет: в субботу днем в Приморье, в основном, будет без осадков, максимальные температуры в пределах +24...+30 °С, на побережье прохладнее, +17...+22 °С.

В воскресенье днем на акваторию Японского моря сместится очередной фронтальный раздел. На юге края местами возможны небольшие дожди. Температурный фон существенно не изменится.

В День Военно-Морского Флота во Владивостоке сохранится облачная погода, может пройти небольшой дождь. Так что, отправляясь на праздничные мероприятия, лучше с собой прихватить зонтик. Днем ожидается комфортная температура, +19...+23 °С.

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ИСТОЧНИК KP.RU