2020-07-25T04:42:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Начался спад? В Приморье за сутки 110 инфицированных COVID-19 — на двоих меньше, чем вчера

Медики отмечают, что среди больных коронавирусом очень много людей активного возраста
Никита СЕРГЕЕВ
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Диагноз COVID-19 был поставлен в общей сложности 6170 приморцамДиагноз COVID-19 был поставлен в общей сложности 6170 приморцамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Приморский Роспотребнадзор опубликовал очередные данные по развитию эпидемии коронавируса в крае. На сегодня, 25 июля, диагноз COVID-19 был поставлен в общей сложности 6170 приморцам.

За минувшее сутки в регионе выявлено 110 новых случаев коронавируса. Еще один пациент скончался от новой болезни. Общее число погибших от опасного заболевания — 68 человек. Сняли диагноз «коронавирусная инфекция» за последние 24 часа со 112 жителей края. Всего с начала эпидемии выздоровели 4637 приморцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, большое число заболевших в крае составляют люди активного возраста, многие из которых являются офисными работниками.

Работодатели при получении сообщения о заболевании работника должны незамедлительно принять меры по отстранению его от работы, а также установить всех, с кем контактировал заболевший. Их тоже нужно отстранить от работы до получения результатов медицинского обследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Начался спад? В Приморье за сутки 110 инфицированных COVID-19 — на двоих меньше, чем вчера
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