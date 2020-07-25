"Хабаровск, мы с тобой". На центральной площади Владивостока прошел митинг

25 Июль 2020 2020-07-25T08:49:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 200 человек собрались сегодня, 25 июля, в полдень на центральной площади Владивостока на очередную акцию солидарности с жителями Хабаровска.

Народ скучковался по одну сторону от монумента «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке». Распределению на большую территорию мешали металлические ограждения, поставленные органами охраны правопорядка. Тут же, рядышком со входом в подземный переход находилась машина полиции, из которой шла трансляция: «Ваши действия выходят за рамки федерального закона...».

Но люди на площади, повернувшись к автомобилю спинами, вслушивались в слова, которые произносили сменяющие друг друга выступающие. Требовали, собственно, только двух вещей: судить Фургала в Хабаровске и, конечно же, судить честно. Тут же волонтеры раздавали гражданам медицинские маски.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792519" frameborder="0"></iframe> Митинг в субботу, 25 июля, на центральной площади Владивостока.Видео: Сергей Баланов

На самой площади развернулась ярмарка «Фестиваль овощей». Музыка, несущаяся из колонок, установленных для создания приподнятого настроения у покупателей сельхозпродукции, не мешала тем, кто пришел на митинг.

Картинку дополняла спецмашина, в подъемнике которой стял мужчина в сигнальном жилете и из шланга окатывал памятник струей воды — городские службы вторые выходные подряд показательно отмывают монумент от голубиного помета.

Митинг на площади продлился около часа, затем колонна (около 200 человек) двинулась в сторону Лазо в сопровождении четырех машин полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792520" frameborder="0"></iframe> После окончания митинга люди пошли по главной улице города Светланской.Видео: Сергей Баланин

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU