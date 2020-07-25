2020-07-25T08:49:52+03:00
Общество

"Хабаровск, мы с тобой". На центральной площади Владивостока прошел митинг

Собравшиеся поддержали требование хабаровчан судить экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровском крае
Константин МИХАЙЛОВ
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Митинга во Владивостоке в поддержку жителей ХабаровскаМитинга во Владивостоке в поддержку жителей ХабаровскаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Около 200 человек собрались сегодня, 25 июля, в полдень на центральной площади Владивостока на очередную акцию солидарности с жителями Хабаровска.

Народ скучковался по одну сторону от монумента «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке». Распределению на большую территорию мешали металлические ограждения, поставленные органами охраны правопорядка. Тут же, рядышком со входом в подземный переход находилась машина полиции, из которой шла трансляция: «Ваши действия выходят за рамки федерального закона...».

Но люди на площади, повернувшись к автомобилю спинами, вслушивались в слова, которые произносили сменяющие друг друга выступающие. Требовали, собственно, только двух вещей: судить Фургала в Хабаровске и, конечно же, судить честно. Тут же волонтеры раздавали гражданам медицинские маски.

Митинг в субботу, 25 июля, на центральной площади Владивостока.Видео: Сергей Баланов

На самой площади развернулась ярмарка «Фестиваль овощей». Музыка, несущаяся из колонок, установленных для создания приподнятого настроения у покупателей сельхозпродукции, не мешала тем, кто пришел на митинг.

Картинку дополняла спецмашина, в подъемнике которой стял мужчина в сигнальном жилете и из шланга окатывал памятник струей воды — городские службы вторые выходные подряд показательно отмывают монумент от голубиного помета.

Митинг на площади продлился около часа, затем колонна (около 200 человек) двинулась в сторону Лазо в сопровождении четырех машин полиции.

После окончания митинга люди пошли по главной улице города Светланской.Видео: Сергей Баланин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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