Скоростную операцию провело МЧС Приморья по поиску туристов в местных «Дарданеллах»
Вчера, 24 июля, вечером — в 20:17 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что сразу четыре человека, в том числе двухлетний ребенок потерялись во время экскурсии в ущелье Дарданеллы в Партизанском городском округе.
Уже через 10 минут в обозначенный район из города Партизанска выехало подразделение 6-го пожарно-спасательного отряда.
Еще через час в — 21:10 все потерявшиеся были найдены сотрудниками МЧС России и доставлены к личному автомобилю в село Хмельницкое. Медицинская помощь туристам не понадобилась, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
В поисках участвовали 6 человек личного состава и 1 единица техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU