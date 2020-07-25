2020-07-25T07:22:43+03:00
Общество

Скоростную операцию провело МЧС Приморья по поиску туристов в местных «Дарданеллах»

Сразу четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, заплутали в дебрях приморской тайги
Никита СЕРГЕЕВ
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Сообщение о потерявшихся людях поступило в МЧС Приморья в 20:17. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краюСообщение о потерявшихся людях поступило в МЧС Приморья в 20:17. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю
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Вчера, 24 июля, вечером — в 20:17 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что сразу четыре человека, в том числе двухлетний ребенок потерялись во время экскурсии в ущелье Дарданеллы в Партизанском городском округе.

Уже через 10 минут в обозначенный район из города Партизанска выехало подразделение 6-го пожарно-спасательного отряда.

Еще через час в — 21:10 все потерявшиеся были найдены сотрудниками МЧС России и доставлены к личному автомобилю в село Хмельницкое. Медицинская помощь туристам не понадобилась, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

В поисках участвовали 6 человек личного состава и 1 единица техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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