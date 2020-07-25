Пена в головах: молодые люди во Владивостоке вылили в фонтан на Фокина моющее средство

25 Июль 2020 2020-07-25T11:19:01+03:00

Видимо, самим шутникам это казалось очень забавным. Скриншот видео из социальных сетей

Эта «шутка» повторяется в этом месяце второй раз и способна вывести механизмы фонтана из строя

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Вечером минувшей пятницы, 24 июля, неизвестные молодые люди вылили в один из фонтанов улицы Фокина не менее двух флаконов моющего средства. Свою «шутку» юноши засняли на видео и выложили во всемирную сеть. Судя по кадрам, озорников весьма забавляет их выходка, а между тем она вовсе не так безобидна, как может показаться на первый взгляд.

Как сообщает VL. ru позже людям, обслуживающим фонтан, пришлось его отключить и заняться чисткой, так как пена разъедает спецсмазку механизмов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792543" frameborder="0"></iframe> После того, как в фонтан было вылито моющее средство, он заполнился пеной.Видео: VL.ru

По информации главного механика МУПВ «ВПЭС» Евгений Демченко, находящийся сегодня на дежурстве оператор помыл фонтан и снова заполнил его водой. Процедура слива, чистки и нового наполнения чаши фонтана водой занимает довольно много часов, в течение которых горожане лишены зрелища работающего фонтана.

Нужно заметить, что не очень умные шутники устраивают «пенную вечеринку» в фонтане на Фокина уже второй раз за месяц. 9 июля из-за такой же шутки пришлось выключать фонтан № 3. В каждом таком фонтане находятся три насоса стоимостью порядка 120-130 тысяч рублей. Сейчас МУПВ «ВПЭС» собирается подать заявление в полицию, чтобы привлечь к ответственности парней, которые могли сломать фонтаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU