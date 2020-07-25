Проверку МЧС успешно прошли 37 пляжей Приморья, но официально купальный сезон не открыт

25 Июль 2020 2020-07-25T11:10:17+03:00

Приморцы потянулись на пляжи, как только это позволила погода Фото: Сергей БАЛАНОВ

Жители края больше ориентируются на погоду, чем на постановления власти

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке прошли проверку МЧС 10 пляжей. На их территориях проверили обозначение границ заплыва, наличие информационных стендов, а также укомплектованность спасательных постов, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Проверку во Владивостоке прошли и получили допуск на массовый допуск отдыхающих:

1. Санаторий «Приморье» МВД России — Амурский залив;

2. Пляж ООО «Лотс» — бухта Лазурная;

3. Парк культуры и отдыха им. Лазо — станция Санаторная;

4. Пляж «Ривьера Лагуна» — станция Санаторная;

5. Место массового отдыха «Чайка» — станция Чайка;

6. Место массового отдыха «Прибой» — мыс Токаревская кошка;

7. Пляж «Солнечный» — станция Садгород;

8. Пляж «Юбилейный» — Спортивная гавань;

9. Пляж ВДЦ «Океан» — бухта Емар;

10. Пляж ДОЛ «Юнга» — бухта Емар;

В Артеме проверку допуск получили пляж «Малая Тавайза» и детский лагерь «Морской берег».

В Находке допущены: бухты Отрада, Рифовая, 2-я Прибойная, Средняя, Стрельбище, Шепалова (б/о «Золотой берег»), Подосенова (б/о «Зелёный мыс»), Петрова (комплекс семейного отдыха «Поющие пески») озеро Ливадийское, залив Восток (б/о «Лукоморье») и детский лагерь «Радуга».

В Большом Камне допущен пляж на большом пруду «Штыковские пруды».

В Хасанском районе — бухты Троицы (б/о «Лагуна», «АЙ-СИ» и центральный пляж), Рисовая, Бойсмана (пляж «Золотые пески») и Новгородская.

Всего в Приморье к 24 июля МЧС дало разрешение на эксплуатацию 37 местам отдыха у воды, признав их соответствующими определенным требованиям безопасности. Однако об официальном открытии купального сезона власти края до сих пор не объявляли. Напомним, решение о закрытии пляжей из-за эпидемии COVID-19 было принято краевыми властями 6 мая.

Несмотря на отсутствие властного разрешения залезать в море, приморцы массово потянулись на пляжи, как только это позволила погода — еще в начале июля. Надо сказать, что информации о том, что кто-то из жителей Приморья был привлечен к административной ответственности за купание в море, «КП-Владивосток» пока не попадалось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU