Проверку МЧС успешно прошли 37 пляжей Приморья, но официально купальный сезон не открыт
Во Владивостоке прошли проверку МЧС 10 пляжей. На их территориях проверили обозначение границ заплыва, наличие информационных стендов, а также укомплектованность спасательных постов, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Проверку во Владивостоке прошли и получили допуск на массовый допуск отдыхающих:
1. Санаторий «Приморье» МВД России — Амурский залив;
2. Пляж ООО «Лотс» — бухта Лазурная;
3. Парк культуры и отдыха им. Лазо — станция Санаторная;
4. Пляж «Ривьера Лагуна» — станция Санаторная;
5. Место массового отдыха «Чайка» — станция Чайка;
6. Место массового отдыха «Прибой» — мыс Токаревская кошка;
7. Пляж «Солнечный» — станция Садгород;
8. Пляж «Юбилейный» — Спортивная гавань;
9. Пляж ВДЦ «Океан» — бухта Емар;
10. Пляж ДОЛ «Юнга» — бухта Емар;
В Артеме проверку допуск получили пляж «Малая Тавайза» и детский лагерь «Морской берег».
В Находке допущены: бухты Отрада, Рифовая, 2-я Прибойная, Средняя, Стрельбище, Шепалова (б/о «Золотой берег»), Подосенова (б/о «Зелёный мыс»), Петрова (комплекс семейного отдыха «Поющие пески») озеро Ливадийское, залив Восток (б/о «Лукоморье») и детский лагерь «Радуга».
В Большом Камне допущен пляж на большом пруду «Штыковские пруды».
В Хасанском районе — бухты Троицы (б/о «Лагуна», «АЙ-СИ» и центральный пляж), Рисовая, Бойсмана (пляж «Золотые пески») и Новгородская.
Всего в Приморье к 24 июля МЧС дало разрешение на эксплуатацию 37 местам отдыха у воды, признав их соответствующими определенным требованиям безопасности. Однако об официальном открытии купального сезона власти края до сих пор не объявляли. Напомним, решение о закрытии пляжей из-за эпидемии COVID-19 было принято краевыми властями 6 мая.
Несмотря на отсутствие властного разрешения залезать в море, приморцы массово потянулись на пляжи, как только это позволила погода — еще в начале июля. Надо сказать, что информации о том, что кто-то из жителей Приморья был привлечен к административной ответственности за купание в море, «КП-Владивосток» пока не попадалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU