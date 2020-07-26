Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 26 июля: уверенный плюс и слабый ветер

26 Июль 2020 2020-07-26T03:00:41+03:00

Погоду в крае будет определять гребень анициклона

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Сегодня, 26 июля, в Приморье погоду определяет гребень анициклона, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +17...+30°C.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха +21...+23°C, в пригороде до +26°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный.Температура воздуха +25...+27°C.

В Находке переменная облачность. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.

Температура воды в Амурском заливе +23°С, в бухте Находка +20°C, в заливе Посьета +23°C.

ИСТОЧНИК KP.RU