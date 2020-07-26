2020-07-26T03:59:25+03:00
Общество

Губернатор Олег Кожемяко поздравил Приморцев с Днем ВМФ

Особую благодарность он выразил ветеранам Военно-морского флота
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Губернатор Приморского края Олег КожемякоГубернатор Приморского края Олег КожемякоФото: primorsky.ru
Изменить размер текста:

Уважаемые моряки-тихоокеанцы! От всей души поздравляю вас с Днем Военно-морского флота!

Этот праздник дорог каждой семье Приморья, где есть свой герой – матрос или офицер, который уверенно стоит на страже морских границ России, несет нелегкую вахту в дальних походах, поддерживает боевую готовность кораблей.

Вся жизнь нашего края, яркая история его становления прочно связана с подвигами моряков-тихоокеанцев. Наши моряки надежно защищали и защищают рубежи отечества, не раз одерживали блестящие победы в сражениях. Мы бережно храним память «Варяга», броненосного крейсера «Рюрик». В годы Великой Отечественной войны моряки ВМФ проявили мужество и героизм. Тихоокеанский флот активно участвовал в Маньчжурской операции, на Сахалине и Курильских островах, поставив победную точку во Второй Мировой войне на Тихом океане. Память о моряках-героях навсегда в наших сердцах!

Сегодня моряки-тихоокеанцы надежно защищают интересы России на Дальнем Востоке. Спасибо вам за безупречную службу во благо спокойствия и безопасности наших соотечественников!

Особая благодарность в этот праздничный день – ветеранам Военно-морского флота. Именно вы завоевали для России статус морской державы, проявив мужество, патриотизм и верность воинскому долгу, которые перенимает молодое поколение военнослужащих.

От всей души желаю счастья, здоровья и благополучия всем, кто посвятил свою жизнь флоту и тем, кто всегда ждет вас на родном берегу!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты озвучили новые данные по темпам заболеваемости COVID-19 в Приморье
Губернатор Олег Кожемяко поздравил Приморцев с Днем ВМФ
Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 26 июля: уверенный плюс и слабый ветер
Проверку МЧС успешно прошли 37 пляжей Приморья, но официально купальный сезон не открыт
Пена в головах: молодые люди во Владивостоке вылили в фонтан на Фокина моющее средство
Приморский Вин Дизель снимается в якутском кино
Полиция Артема нашла ночных продавцов алкоголя по посту в Интернет
Нежданное авиашоу над главной площадью Владивостока
Скоростную операцию провело МЧС Приморья по поиску туристов в местных «Дарданеллах»
Шестеро невидимок: жительница Находки фиктивно зарегистрировала людей в своей квартире
"Хабаровск, мы с тобой". На центральной площади Владивостока прошел митинг
Начался спад? В Приморье за сутки 110 инфицированных COVID-19 — на двоих меньше, чем вчера