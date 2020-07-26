Губернатор Олег Кожемяко поздравил Приморцев с Днем ВМФ

26 Июль 2020 2020-07-26T03:59:25+03:00

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Уважаемые моряки-тихоокеанцы! От всей души поздравляю вас с Днем Военно-морского флота!

Этот праздник дорог каждой семье Приморья, где есть свой герой – матрос или офицер, который уверенно стоит на страже морских границ России, несет нелегкую вахту в дальних походах, поддерживает боевую готовность кораблей.

Вся жизнь нашего края, яркая история его становления прочно связана с подвигами моряков-тихоокеанцев. Наши моряки надежно защищали и защищают рубежи отечества, не раз одерживали блестящие победы в сражениях. Мы бережно храним память «Варяга», броненосного крейсера «Рюрик». В годы Великой Отечественной войны моряки ВМФ проявили мужество и героизм. Тихоокеанский флот активно участвовал в Маньчжурской операции, на Сахалине и Курильских островах, поставив победную точку во Второй Мировой войне на Тихом океане. Память о моряках-героях навсегда в наших сердцах!

Сегодня моряки-тихоокеанцы надежно защищают интересы России на Дальнем Востоке. Спасибо вам за безупречную службу во благо спокойствия и безопасности наших соотечественников!

Особая благодарность в этот праздничный день – ветеранам Военно-морского флота. Именно вы завоевали для России статус морской державы, проявив мужество, патриотизм и верность воинскому долгу, которые перенимает молодое поколение военнослужащих.

От всей души желаю счастья, здоровья и благополучия всем, кто посвятил свою жизнь флоту и тем, кто всегда ждет вас на родном берегу!

ИСТОЧНИК KP.RU