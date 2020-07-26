2020-07-26T04:49:48+03:00
Общество

Эксперты озвучили новые данные по темпам заболеваемости COVID-19 в Приморье

По-прежнему за сутки в крае выявляется большое количество новых случаев заражения опасной инфекцией
Василий ПОЛИКАРПОВ
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За все время эпидемии эпидемии COVID-19 в Приморском крае заразился 6 281 жительЗа все время эпидемии эпидемии COVID-19 в Приморском крае заразился 6 281 житель
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За минувшие сутки в Приморском крае выявлен 111 новый случай заражения коронавирусом. Темп роста заболеваемости по-прежнему весьма высок, несмотря на действующие ограничения.

За все время эпидемии эпидемии COVID-19 в Приморском крае заразился 6 281 житель, 70 человек не смогли справиться с опасной болезнью.

Вместе с тем растет число выздоровевших: так за последние сутки вылечились 93 человека.

Сообщается, что большинство заболевших в крае составляют люди активного возраста, многие из которых являются офисными работниками.

Работодатели при получении сообщения о заболевании работника должны незамедлительно принять меры по отстранению его от работы, а также установить всех, с кем контактировал заболевший. Их тоже нужно отстранить от работы до получения результатов медицинского обследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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