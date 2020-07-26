Уже 70 жителей Приморья стали жертвой коронавируса
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по жертвам COVID-19.
По состоянию на утро, 26 июля, жертвами коронавирусной инфекции стали уже 70 человек. Тяжелая форма заболеваемости, возрастные осложнения, сопутствующие заболевания и самолечение - главные спутники смертности от коронавируса в Приморье.
Важно защитить людей, находящихся в группе риска, от возможности заражения смертельной инфекцией. Для этого необходимо соблюдать элементарные санитарные правила, такие как ношение маски, дезинфекция рук, «социальная дистанция». Эти меры в разы снижают риск заражения коронавирусом.
Напомним, в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией COVID-19. На пресечение нарушителей этого режима направлена работа административных комиссий. За субботу, 25 июля, они проверили в общей сложности около 2 280 торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено более 80 административных протоколов – нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU