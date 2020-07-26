2020-07-26T06:59:11+03:00
Общество

Уже 70 жителей Приморья стали жертвой коронавируса

За последние сутки опасная инфекция унесла жизни еще двух приморцев
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Тяжелая форма заболеваемости, возрастные осложнения, сопутствующие заболевания и самолечение - главные спутники смертности от коронавирусаТяжелая форма заболеваемости, возрастные осложнения, сопутствующие заболевания и самолечение - главные спутники смертности от коронавируса
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по жертвам COVID-19.

По состоянию на утро, 26 июля, жертвами коронавирусной инфекции стали уже 70 человек. Тяжелая форма заболеваемости, возрастные осложнения, сопутствующие заболевания и самолечение - главные спутники смертности от коронавируса в Приморье.

Важно защитить людей, находящихся в группе риска, от возможности заражения смертельной инфекцией. Для этого необходимо соблюдать элементарные санитарные правила, такие как ношение маски, дезинфекция рук, «социальная дистанция». Эти меры в разы снижают риск заражения коронавирусом.

Напомним, в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией COVID-19. На пресечение нарушителей этого режима направлена работа административных комиссий. За субботу, 25 июля, они проверили в общей сложности около 2 280 торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено более 80 административных протоколов – нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уже 70 жителей Приморья стали жертвой коронавируса
Эксперты озвучили новые данные по темпам заболеваемости COVID-19 в Приморье
Губернатор Олег Кожемяко поздравил Приморцев с Днем ВМФ
Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 26 июля: уверенный плюс и слабый ветер
Проверку МЧС успешно прошли 37 пляжей Приморья, но официально купальный сезон не открыт
Пена в головах: молодые люди во Владивостоке вылили в фонтан на Фокина моющее средство
Приморский Вин Дизель снимается в якутском кино
Полиция Артема нашла ночных продавцов алкоголя по посту в Интернет
Нежданное авиашоу над главной площадью Владивостока
Скоростную операцию провело МЧС Приморья по поиску туристов в местных «Дарданеллах»
Шестеро невидимок: жительница Находки фиктивно зарегистрировала людей в своей квартире
"Хабаровск, мы с тобой". На центральной площади Владивостока прошел митинг
Начался спад? В Приморье за сутки 110 инфицированных COVID-19 — на двоих меньше, чем вчера