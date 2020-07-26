Народные синоптики рассказали, когда стоит ждать очередного удара стихии в Приморье
Народные синоптики предположили, когда в Приморье стоит ожидать очередного удара стихии. Согласно их анализу погодных карт, уже с понедельника, 27 июля, в Приморье начнутся дожди разной интенсивности. Пик осадков при этом ожидается во вторник.
Согласно данным сайта "Маглипогода", 28 и 29 июля во Владивостоке и окрестностях ожидаются дожди, переходящие в ливни. Так к обеду вторника к берегам на юге Приморья подойдет очередной циклон. Именно он принесет дожди, наибольшая интенсивность которых ожидается с 19 до 22 часов. Всего же за сутки возможно выпадение около 40 мм осадков.
Примерно до среды, 29 июля, циклон с Охотского моря будет оказывать влияние на погоду на побережье Приморья. Температурный фон днем от +24 °С до +30 °С в континентальных районах и от +16 °С до +23 °С в прибрежных районах. В целом, по мнению народных синоптиков, погода в последнюю неделю июля чем-то будет похожа на июньскую, только с более повышенной температурой на побережье.
ИСТОЧНИК KP.RU