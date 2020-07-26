Аферистка украла с карты приморского пенсионера 70 тысяч рублей

26 Июль 2020 2020-07-26T13:01:00+03:00

На вырученные обманным путем деньги женщина покупала не только продукты, она даже успела прикупить мясорубку Фото: 25.mvd.ru

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Полицейские Приморья задержали 53-летнюю женщину, подозреваемую в краже 70 тысяч рублей с карты доверчивого пенсионера.

Еще до того, как деньги "уплыли" в неизвестном направлении, 69-летний житель Партизанска попросил свою знакомую купить ему алкогольные напитки. Не долго думая, он дал женщине свою пластиковую карту и даже сообщил ПИН-код, чтобы у той не возникло проблем при расчетах. Однако при этом проблемы возникли у самого пожилого жителя Партизанска, ведь аферистка решила не только не выполнять просьбу, но и потратить его деньги по своему желанию.

Выяснилось, что она тратила деньги на продукты питания, выпивку и даже бытовую технику. А так как потерпевший не подключал услугу СМС-оповещений, он попросту не знал, что с его счета медленно но верно пропадают деньги.

Узнав о том, что на его счету пусто, мужчина смог только тогда, когда пришел гасить кредит в финансовую организацию. Там ему и сообщили о не целевом расходовании его средств. Пенсионеру ничего не оставалось делать, кроме как обратиться в полицию, благо у таинственной пропажи денег уже был главный подозреваемый.

Женщина, обманувшая своего знакомого, стала фигуранткой уголовного дела, предусмотренного статьей «Кража» (п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации). Ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU