2020-07-26T13:01:00+03:00
Происшествия

Аферистка украла с карты приморского пенсионера 70 тысяч рублей

Хитрая женщина воспользовалась доверчивостью пожилого человека и завладела данными его карты
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
На вырученные обманным путем деньги женщина покупала не только продукты, она даже успела прикупить мясорубкуНа вырученные обманным путем деньги женщина покупала не только продукты, она даже успела прикупить мясорубкуФото: 25.mvd.ru
Изменить размер текста:

Полицейские Приморья задержали 53-летнюю женщину, подозреваемую в краже 70 тысяч рублей с карты доверчивого пенсионера.

Еще до того, как деньги "уплыли" в неизвестном направлении, 69-летний житель Партизанска попросил свою знакомую купить ему алкогольные напитки. Не долго думая, он дал женщине свою пластиковую карту и даже сообщил ПИН-код, чтобы у той не возникло проблем при расчетах. Однако при этом проблемы возникли у самого пожилого жителя Партизанска, ведь аферистка решила не только не выполнять просьбу, но и потратить его деньги по своему желанию.

Выяснилось, что она тратила деньги на продукты питания, выпивку и даже бытовую технику. А так как потерпевший не подключал услугу СМС-оповещений, он попросту не знал, что с его счета медленно но верно пропадают деньги.

Узнав о том, что на его счету пусто, мужчина смог только тогда, когда пришел гасить кредит в финансовую организацию. Там ему и сообщили о не целевом расходовании его средств. Пенсионеру ничего не оставалось делать, кроме как обратиться в полицию, благо у таинственной пропажи денег уже был главный подозреваемый.

Женщина, обманувшая своего знакомого, стала фигуранткой уголовного дела, предусмотренного статьей «Кража» (п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации). Ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аферистка украла с карты приморского пенсионера 70 тысяч рублей
Народные синоптики рассказали, когда стоит ждать очередного удара стихии в Приморье
Уже 70 жителей Приморья стали жертвой коронавируса
Эксперты озвучили новые данные по темпам заболеваемости COVID-19 в Приморье
Губернатор Олег Кожемяко поздравил Приморцев с Днем ВМФ
Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 26 июля: уверенный плюс и слабый ветер
Проверку МЧС успешно прошли 37 пляжей Приморья, но официально купальный сезон не открыт
Пена в головах: молодые люди во Владивостоке вылили в фонтан на Фокина моющее средство
Приморский Вин Дизель снимается в якутском кино
Полиция Артема нашла ночных продавцов алкоголя по посту в Интернет
Нежданное авиашоу над главной площадью Владивостока
Скоростную операцию провело МЧС Приморья по поиску туристов в местных «Дарданеллах»
Шестеро невидимок: жительница Находки фиктивно зарегистрировала людей в своей квартире
"Хабаровск, мы с тобой". На центральной площади Владивостока прошел митинг
Начался спад? В Приморье за сутки 110 инфицированных COVID-19 — на двоих меньше, чем вчера