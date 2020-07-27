2020-07-27T02:16:46+03:00
Общество

«Машина, видимо, секси»: во Владивостоке мужчину застали за непристойным занятием

Прохожий стянул штаны на улице среди бела дня
Ярослав ЮРИН
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Неприятный инцидент случился на Бородинской. Фото: принтскрин видео.Неприятный инцидент случился на Бородинской. Фото: принтскрин видео.
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Странный инцидент засняли очевидцы накануне днем во Владивостоке. Мужчина занялся самоудовлетворение прямо посреди улицы. Происходящее удивило и даже слегка шокировало очевидцев. Люди попросту оказались в ступоре, не понимая, то ли кричать на наглого прохожего, то ли звонить в полицию, то ли просто проигнорировать, чтобы он быстрее ушел.

Действия развернулись в воскресенье около 16 часов на парковке возле дома 23 на улице Бородинской. Молодой мужчина в спортивной одежде в кепке и с рюкзаком решил заняться непотребством, пристроившись между машин. Что взбрело в голову прохожему, известно только ему.

– Честно говоря, я просто растерялся, вообще не понял, как реагировать. И, что он вообще там увидел? Женщин рядом не было. Видимо, машина секси, – отшутился один из очевидцев.

Однако эта тема не для шуток. Стоит отметить, что подобные действия могут караться по закону. Особенно, если рядом в этот момент находятся дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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