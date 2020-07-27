2020-07-27T02:21:53+03:00
Происшествия

«Здесь скорая, МЧС и полиция»: неадекватный мужчина наделал шороху во владивостокской многоэтажке

Буйного жильца вывели в наручниках, а дверь в его квартиру пришлось ломать [фото]
Милана СОКОЛ
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Мужчина постоянно подкидывает проблем соседямМужчина постоянно подкидывает проблем соседямФото: Милана СОКОЛ
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Жителя 6-го этажа дома №104 на Красного Знамени пришлось вызволять из квартиры с помощью МЧС, полиции и скорой. Неадекватного мужчину знает, если не весь дом, то весь подъезд, жителей которого он много раз топил. Соседи уже неоднократно обращались во многие инстанции, с просьбой принять хоть какие-то меры. Очередной тревожный вызов с указанного адреса поступил в воскресенье днем.

Пришлось привлекать спасателей Фото: Милана СОКОЛ

Пришлось привлекать спасателейФото: Милана СОКОЛ

Мужчина закрылся в квартире, кричал, стучал, словом вел себя крайне беспокойно. По словам соседей, житель дома страдает психическим расстройством, поэтому очевидцы забеспокоились, что он может нанести вред себе или окружающим.

– Топит постоянно по первый этаж, долбится в стены, орет, неадекватный со справкой чувак, на которого нет никаких рычагов давления, – поделились очевидцы.

Вызволять буйного жителя из квартиры пришлось с помощью лома. Мужчина вел себя довольно агрессивно, поэтому до кареты скорой помощи его сопровождали полицейские.

Входную дверь пришлось вскрывать Фото: Милана СОКОЛ

Входную дверь пришлось вскрыватьФото: Милана СОКОЛ

– Беда, в том, что такие люди небезопасны...Только вот закон их оберегает от всего общества, не изолируя от окружающих, – с сожалением отметили жители дома, которые уже изрядно настрадались от такого соседства. Благодаря госпитализации, какое-то время люди смогут пожить спокойно.

Чтобы вызволить жильца пришлось привлекать многие оперативные службы Фото: Милана СОКОЛ

Чтобы вызволить жильца пришлось привлекать многие оперативные службыФото: Милана СОКОЛ

Буйного жильца госпитализировали Фото: Милана СОКОЛ

Буйного жильца госпитализировалиФото: Милана СОКОЛ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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