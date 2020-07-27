2020-07-27T02:26:07+03:00
Общество

Полицейский в Приморье получил бейсбольной битой по голове, когда потребовал выключить громкую музыку

Молодежь села Хороль «культурно отдыхала» у местного Дома культуры, когда подъехал наряд полиции
Никита СЕРГЕЕВ
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Мужчину, ударившего полицейского в селе Хороль, доставили в отдел полицииМужчину, ударившего полицейского в селе Хороль, доставили в отдел полицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В приморском селе Хороль компания молодых людей в ночь на 26 июля возле Дома культуры проводила время, врубив музыку что называется на полную катушку. Это привлекло внимание местной полиции: к месту импровизированной дискотеки прибыл наряд.

Когда один из правоохранителей потребовал прекратить нарушать общественный порядок, в компании молодых людей нашелся мужчина, который не просто не согласился с полицейским, а пнул его. Но, видимо, и этого буйному гражданину показалось мало, он сбегал за бейсбольной битой и, как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, ударил стража порядка по спине и голове. Вполне закономерно, что после этого драчуна задержали и доставили в отдел полиции.

Следственный комитет в Приморье возбудил уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас допрашиваются свидетели, назначена судебная экспертиза, расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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