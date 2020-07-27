Фонтаны ультрафиолета: Гидрометцентр сообщил об опасном излучении в Приморье

27 Июль 2020 2020-07-27T02:48:48+03:00

В первые два дня недели индекс ультрафиолетового излучения в Приморье будет доходить до семи единиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие два дня в крае значительно увеличится возможность получить солнечные удары и ожоги

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Приморский край попал в перечень территорий, на которых в ближайшие три дня будет отмечаться опасное ультрафиолетовое излучение. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в эти дни нужно избегать длительного нахождения на солнце, чтобы избежать тепловых ударов и ожогов кожи.

Сообщается, что индекс ультрафиолетового излучения в первые два дня недели будет доходить до семи единиц.

— Поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро, — рассказал Роман Вильфанд.

Помимо Приморья опасное для человека повышение ультрафиолетового излучения будет наблюдаться в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском краях, а также в республике Адыгея и Забайкалье.

СПРАВКА:

Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц: чем выше индекс, тем больше может быть вред для кожи и глаз. При индексе, равном или превышающем 3, необходимо применять защитные средства от солнца.

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ИСТОЧНИК KP.RU