Серийный автомобильный вор обокрал во Владивостоке 11 машин на сумму около 200 тысяч рублей
Следователи отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) завершили расследование уголовного дела о серии краж из автомобилей. В деле один обвиняемый.
Следствие установило, что 40-летний ранее судимый житель Владивостока по ночам влезал в салоны машин, разбивая стекла, и совершал и воровал вещи и технику. Ему удалось похитить несколько сабвуферов и наборов инструментов, видеорегистраторы, ноутбук, сапборд и электронасос.
Когда потерпевшие начали массово обращаться в полицию, сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. В отделе полиции злоумышленник признался в кражах.
Мужчина обокрал во Владивостоке 11 машин на сумму около 200 тысяч рублей.Видео: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку
Были возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» и по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».
Сейчас расследование завершено: причастность мужчины к совершению 11 эпизодов противоправной деятельности доказана. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оценили в сумму около 200 тысяч рублей.
Оба уголовных дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.
Причастность мужчины к совершению 11 эпизодов противоправной деятельности доказана. пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.
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ИСТОЧНИК KP.RU