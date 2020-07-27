Серийный автомобильный вор обокрал во Владивостоке 11 машин на сумму около 200 тысяч рублей

27 Июль 2020 2020-07-27T03:28:43+03:00

Вору удалось похитить несколько сабвуферов и наборов инструментов, видеорегистраторы, ноутбук, сапборд и электронасос. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

Сорокалетний злоумышленник просто разбивал стекла в автотранспорте, а затем вытаскивал из салонов все ценное

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Следователи отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) завершили расследование уголовного дела о серии краж из автомобилей. В деле один обвиняемый.

Следствие установило, что 40-летний ранее судимый житель Владивостока по ночам влезал в салоны машин, разбивая стекла, и совершал и воровал вещи и технику. Ему удалось похитить несколько сабвуферов и наборов инструментов, видеорегистраторы, ноутбук, сапборд и электронасос.

Когда потерпевшие начали массово обращаться в полицию, сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. В отделе полиции злоумышленник признался в кражах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792752" frameborder="0"></iframe> Мужчина обокрал во Владивостоке 11 машин на сумму около 200 тысяч рублей.Видео: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Были возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» и по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».

Сейчас расследование завершено: причастность мужчины к совершению 11 эпизодов противоправной деятельности доказана. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оценили в сумму около 200 тысяч рублей.

Оба уголовных дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

Причастность мужчины к совершению 11 эпизодов противоправной деятельности доказана. пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

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ИСТОЧНИК KP.RU