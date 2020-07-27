Одиннадцать «черных лесорубов» получили срока в Приморье за вырубку леса на 7 миллионов рублей

27 Июль 2020 2020-07-27T04:00:51+03:00

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Бригаду «черных лесорубов» осудил Лесозаводский районный суд Приморского края. 11 местных жителей признаны виновными по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере».

Организовал преступную группу один местных жителей. С декабря 2016 года по февраль 2017 года на территории Пантелеймоновского участкового лесничества Лесозаводского городского округа криминальные дровосеки вырубили 245 кубических метров липы амурской, ясеня маньчжурского, дуба монгольского и ильма долинного.

Чтобы продать древесину преступники использовали сопроводительные документы официального лесозаготовителя, который не знал о махинациях.

Лесному фонду Российской Федерации причинен экологический ущерб на сумму более 7,2 миллионов рублей.

Суд приговорил лидеров группы к лишению свободы от 3 лет 6 месяцев до 6 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исполнители получили по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Суд также удовлетворил иск прокурора о возмещении всей суммы причиненного ущерба и для этого был наложен арест на автомобиль, спецтехнику и имущество, используемые для незаконной рубки.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU