2020-07-27T04:48:25+03:00
Общество

Уникальные кадры природы Дальнего Востока можно увидеть на открывшейся в Славянке выставке «От Даурии до Камчатки»

В экспозиции представлены работы известного видеооператора и фотохудожника из Приморья Геннадия Шаликова и фотомастера Марины Скляровой
Константин МИХАЙЛОВ
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Манул. Даурский заповедник. Фото: Геннадий ШаликовМанул. Даурский заповедник. Фото: Геннадий Шаликов
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«От Даурии до Камчатки» — такое название получила фотовыставка открывшиеся в экспозиционно-выставочном центре приморского поселка Славянка. На ней представлены 30 работ, создающие красочную панораму дальневосточной природы: пейзажи заповедного Приморья и краснокнижные растения и животные, среди которых — амурский тигр и дальневосточный леопард, сообщает пресс-служба национального парка «Земля леопарда».

Авторы работ: знаменитый приморский оператор и фотограф Геннадий Шаликов и фотограф Марина Склярова. Особое место среди фотографий занимают кадры с природой Дальневосточного морского заповедника, который находится под оперативным управлением ФГБУ «Земля леопарда».

Это не первая экспозиция выставки «От Даурии до Камчатки», ранее она уже демонстрировалась аудитории международной. В 2019 году полюбоваться великолепными фотоснимками смогли участники и гости Восточного экономического форума на выставке «Улицы Дальнего Востока».

Сейчас выставку можно посетить по адресу поселок Славянка, ул. Героев Хасана 4. Работать экспозиция будет до 20 сентября. Вход свободный.

Марина Склярова на выствке «От Даурии до Камчатки» 2019 год. Фото: Татьяна Мазнева

Марина Склярова на выствке «От Даурии до Камчатки» 2019 год. Фото: Татьяна Мазнева

СПРАВКА:

Геннадий Шаликов — член союза кинематографистов России, большой мастер в области документального кино о природе, снявший более 40 фильмов. Умер в 2018 году.

Марина Склярова — владивостокский фотограф, куратор нескольких фотопроектов, автор короткометражных фильмов, посвященных Дальневосточному морскому заповеднику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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