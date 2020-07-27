2020-07-27T05:51:57+03:00
Общество

Опубликованы свежие данные по количеству заболевших COVID-19 в Приморье

Губернатор Кожемяко требует от подчиненных усиления контроля за соблюдением мер эпидемиологической безопасности
Никита СЕРГЕЕВ
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За время эпидемии в Приморье преодолеть заболевания смогли 4821 человекЗа время эпидемии в Приморье преодолеть заболевания смогли 4821 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшие сутки в Приморья зафиксировано 109 новых случаев COVID-19. Об этом стало известно на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С 25 июля количество выявляемых приморцев с вирусом начало медленно снижаться. До этого рост продолжался две недели.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская доложила, что всего с начала эпидемии в Приморье зафиксировано 6390 случаев заболевания коронавирусом. Снят диагноз с 91 пациента. Всего преодолеть заболевания в регионе смогли 4821 человек.

— В очередной раз хочу обратится к главам муниципальных образований — необходимо навести порядок как в подведомственных вам учреждениях, так и в организациях на ваших территориях. Соблюдение правил личной гигиены, масочного режима, применение антисептиков — все эти меры способствуют снижению заболеваемости. К сожалению, отмечаются случаи, когда граждане с подтвержденным диагнозом скрывают место своей работы и мы упускаем контактных в таких организациях, — сообщила главный санитарный врач региона.

Губернатор края Олег Кожемяк заявил, что для стабилизации эпидситуации необходимо наращивать темпы работы административных комиссий на территориях, а также усилить контроль за соблюдением мер безопасности на предприятиях.

— Впереди август, сентябрь — месяцы, наиболее привлекательные для туристов. Сейчас ослаблять систему контроля за соблюдением санитарных норм просто недопустимо, — обратился к главам территорий Кожемяко.

За воскресенье, 26 июля, представители межведомственных групп проверили в общей сложности более 2,3 тысячи объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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