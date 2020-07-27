На въезде во Владивосток началось асфальтирование трехкилометрового участка трассы

27 Июль 2020 2020-07-27T06:01:01+03:00

Во Владивостоке на участке от остановки от «Фабрики Заря» до «Перевала» укладывают асфальт Фото: Администрация Владивостока

После укладки дорожного покрытия от «Перевала» до «Фабрики Зари» бетонное разделительное ограждение заменят на металлическое [фото]

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Укладка асфальта идет во Владивостоке на участке от остановки общественного транспорта «Фабрика Заря» до «Перевала». Верхний слой из сверхпрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона укладывает подрядная организация «СПЕЦСУ».

«Работы ведутся на участке общей протяженностью порядка трех километров. Ранее подрядчик уложил два слоя асфальта на участке по направлению в центр города, сейчас асфальтирование проводится в обратном направлении», — уточнили представители городского управления дорог и благоустройства.

Работы ведутся на участке общей протяженностью порядка трех километровФото: Администрация Владивостока

Как только будет уложен асфальт, дорожные рабочие приступят к монтажу разделительного леерного ограждения. Ранее стоявшее на участке бетонное ограждение сменит металлическое, отвечающее всем требованиям безопасности.

Сообщается также, что одновременно с укладкой дорожного покрытия продолжаются работы по ремонту системы ливневой канализации.

Верхний слой будет сделан из сверхпрочного щебеночно-мастичного асфальтобетонаФото: Администрация Владивостока

В ближайшие дни класть асфальт будут ориентируясь на погодные условия.

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ИСТОЧНИК KP.RU