На въезде во Владивосток началось асфальтирование трехкилометрового участка трассы
Укладка асфальта идет во Владивостоке на участке от остановки общественного транспорта «Фабрика Заря» до «Перевала». Верхний слой из сверхпрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона укладывает подрядная организация «СПЕЦСУ».
«Работы ведутся на участке общей протяженностью порядка трех километров. Ранее подрядчик уложил два слоя асфальта на участке по направлению в центр города, сейчас асфальтирование проводится в обратном направлении», — уточнили представители городского управления дорог и благоустройства.
Работы ведутся на участке общей протяженностью порядка трех километровФото: Администрация Владивостока
Как только будет уложен асфальт, дорожные рабочие приступят к монтажу разделительного леерного ограждения. Ранее стоявшее на участке бетонное ограждение сменит металлическое, отвечающее всем требованиям безопасности.
Сообщается также, что одновременно с укладкой дорожного покрытия продолжаются работы по ремонту системы ливневой канализации.
Верхний слой будет сделан из сверхпрочного щебеночно-мастичного асфальтобетонаФото: Администрация Владивостока
В ближайшие дни класть асфальт будут ориентируясь на погодные условия.
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ИСТОЧНИК KP.RU