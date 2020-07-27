Еще две школы во Владивостоке получат новые современные стадионы
Два новых стадиона фактически с нуля будут возведены возле владивостокских школ № 39 на улице Ялтинской и № 51 на Вострецова. На обоих объектах уже начались земляные работы.
Как сообщает мэрия краевого центра, на этих территориях появятся футбольные поля с искусственной травой, баскетбольные и волейбольные площадки, зоны для воркаута с тренажерами. Будет установлено ограждение и видеонаблюдение.
Заниматься спортом на реконструированных стадионах смогут не только школьники, но и жители ближайших микрорайонов.
В июне завершилось строительство двух стадионов в Советском районе — возле школ № 58 и 60.
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ИСТОЧНИК KP.RU