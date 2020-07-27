2020-07-27T07:17:32+03:00
Общество

Еще две школы во Владивостоке получат новые современные стадионы

Началась полная реконструкция спортивных объектов возле учреждений среднего образования № 51 и № 39
Никита СЕРГЕЕВ
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Школы №39 и №51 во Владивостоке не имели нормальных стадионов несколько десятилетийШколы №39 и №51 во Владивостоке не имели нормальных стадионов несколько десятилетийФото: Администрация Владивостока
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Два новых стадиона фактически с нуля будут возведены возле владивостокских школ № 39 на улице Ялтинской и № 51 на Вострецова. На обоих объектах уже начались земляные работы.

Как сообщает мэрия краевого центра, на этих территориях появятся футбольные поля с искусственной травой, баскетбольные и волейбольные площадки, зоны для воркаута с тренажерами. Будет установлено ограждение и видеонаблюдение.

Заниматься спортом на реконструированных стадионах смогут не только школьники, но и жители ближайших микрорайонов.

В июне завершилось строительство двух стадионов в Советском районе — возле школ № 58 и 60.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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