«Просто треш, порезал все колеса»: во Владивостоке очевидцы попытались спасти чужое авто
В неприятной ситуации после выходных оказался владелец малолитражки, колеса которой порезали прямо на глазах у очевидцев. Обеспокоенные свидетели попытались остановить злоумышленника, однако тот попросту убежал.
Судя по видео, которое очевидцы записали для хозяина подпорченного авто, история развернулась вечером в районе дома №37 на улице Шошина. Молодые люди попытались вразумить хулигана, орудующего чем-то острым у припаркованной машины, но тот заверил, что автомобиль принадлежит ему, после чего убежал.
Во Владивостоке мужчина порезал колеса на авто.Видео: dps.control
«А может муж жене подлость сделал?», «Скорее всего, просто стояла где попало», «С Шепеткова выписали, но не вылечили», –выдвигают свои догадки по поводу случившегося пользователи социальных сетей.
Владельцу пострадавшей машины посоветовали просмотреть кадры с видеокамеры уличного наблюдения, расположенной неподалеку.
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ИСТОЧНИК KP.RU