2020-07-27T08:57:10+03:00
Общество

В поселке Славянка «посиделки» в гараже могли закончиться трагически, если бы не вмешалась Росгвардия

Сотрудники вневедомственной охраны вызволили мужчину из гаражной каморки, куда его загнал разбушевавшийся собутыльник
Никита СЕРГЕЕВ
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Вневедомственная охрана задержала в поселке Славянка агрессивного гражданинаВневедомственная охрана задержала в поселке Славянка агрессивного гражданинаФото: Олег ЗОЛОТО
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В приморском поселке Славянка на пульт централизованного наблюдения Вневедомственной охраны поступил звонок от собственника гаража. Мужчина сообщил, что прячется в собственном гараже от незнакомого пьяного гражданина, угрожающего ему убийством.

На место происшествия оперативно приехала группа задержания. На появление стражей порядка агрессивный гражданин практически не отреагировал: продолжал угрожать расправой, пытался взломать дверь кладовки, где спрятался хозяин гаражного бокса. Естественно, его пришлось задержать.

Когда владелец гаража вылез из своего укрытия, он поведал, что вечером отдыхал с друзьями, когда к компании присоединился малознакомый мужчина. С ним у владельца гаража сначала возник спор, который позже превратился в ссору. В какой-то момент оппонент перевернул стол, схватил бутылку и начал угрожать убийством.

Сотрудники вневедомственной охраны передали 53-летнего правонарушителя прибывшим к месту событий полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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